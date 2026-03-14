Tras las declaraciones de Abel Martínez, ¿se debería detener el tránsito para permitir el paso de funcionarios?

Desde El Veedor Digital

Las recientes declaraciones del dirigente político Abel Martínez han generado debate sobre una práctica frecuente en las vías del país: Detener el tránsito para permitir el paso de funcionarios públicos que se desplazan en comitivas oficiales.

El también excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cuestionó esta medida, señalando que no entiende por qué se detiene la circulación vehicular o se alteran los semáforos para facilitar el desplazamiento de determinados funcionarios mientras miles de ciudadanos deben esperar.

Martínez indicó que esta práctica se ha observado en distintas administraciones y consideró que debería revisarse, ya que impacta la movilidad diaria de la población.

El exalcalde de Santiago también afirmó que durante los cargos que ocupó en el Estado incluyendo su gestión como presidente de la Cámara de Diputados y alcalde nunca solicitó que se detuviera el tránsito para su paso.

Asimismo, planteó que, en su opinión, solo el presidente o la vicepresidenta podrían requerir medidas especiales de seguridad en las vías públicas, debido a las responsabilidades y protocolos asociados a esos cargos.

Las declaraciones han provocado reacciones entre ciudadanos y usuarios de redes sociales, donde se ha abierto un debate sobre si este tipo de medidas debe mantenerse por razones de seguridad o si el tránsito debería ser igual para todos.

Ante este planteamiento, El Veedor Digital consulta a sus lectores para conocer su opinión sobre este tema que afecta la movilidad y la vida cotidiana de los ciudadanos.