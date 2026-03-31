¿Qué sanción merece el Coronel acusado de agredir a una mujer en Los Mina: Destitución, cárcel, suspensión u otras?

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La Policía Nacional suspendió de sus funciones al coronel Fausto Madé Ramírez, luego de que circulara un video en redes sociales en el que se le observa en un incidente con una joven en el sector Los Mina, Santo Domingo Este. De acuerdo con los reportes publicados, la Inspectoría General y la Dirección Central de Asuntos Internos asumieron la investigación para establecer responsabilidades.

El vocero policial, Diego Pesqueira, calificó el hecho como “inaceptable y reprobable”, mientras que el Ministerio de Interior y Policía condenó la conducta y confirmó la suspensión del agente mientras avanza el proceso correspondiente.

El caso ha reactivado el debate público porque existe un antecedente oficial: en 2018, la propia Policía Nacional informó la suspensión de Fausto Madé Ramírez por una agresión a un ciudadano en Los Frailes.