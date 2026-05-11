​El CARD, en la persona de su presidente, el Dr. Trajano Potentini, y su Junta Directiva, cumplen con el penoso deber de informar el sensible fallecimiento del distinguido togado y miembro de nuestra institución: ​DR. FELIPE JOSÉ SALAS

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​El Dr. Salas partió hacia los brazos del Señor el pasado sábado 9 de mayo, a causa de un infarto, dejando un vacío profundo e irreparable en su familia y en toda la comunidad jurídica nacional, a la cual sirvió con honor y dedicación.

​Honras Fúnebres:​Velatorio: Sus restos están siendo expuestos desde las 4:00 p.m. de hoy, domingo 10 de mayo, en la Funeraria Gresefu, Capilla Esmeralda (Av. Las Américas casi esq. Sabana Larga, Santo Domingo Este).

​Sepelio: El cortejo fúnebre partirá mañana lunes 11 de mayo a las 10:00 a.m. hacia el Cementerio Cristo Salvador, donde recibirá cristiana sepultura en el Mausoleo de los Abogados.

​Nos unimos solidariamente al dolor que embarga a sus familiares, amigos y allegados en este momento de dolo. Rogamos al Todopoderoso por el descanso eterno de su alma y para que brinde fortaleza a sus seres queridos.

​»Paz a su alma y que Dios le reciba en su morada santa.»