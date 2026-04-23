En Argentina: Detienen al acusado de asesinato del precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe



✨



Leer resumen de esta noticia

Generado con IA · aprox. 17 seg









🎧



Escuchar este artículo

aprox. 2 min



Escuchando artículo… 0:00 / 0:00 ⏸ Pausar

⏹ Detener Analizando noticia con IA…espere un momento ✨ RESUMEN 📄 General

🔵 Punto x Punto

⭐ Lo + destacado



🔊

Escuchar resumen

Resumen generado con IA ·

La policía argentina detuvo el martes en Buenos Aires a un acusado de participar en el asesinato el año pasado del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, informó este miércoles la ministra de Seguridad.

Brayan Ferney Cruz Castillo, sobre quien pesaba una notificación roja de Interpol, es señalado como uno de los responsables de la logística del homicidio contra Uribe Turbay ocurrido en 2025. «Hoy está preso y ya se han iniciado los trámites para su pronta expulsión», señaló en un video en X la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Según la versión del ministerio argentino, tras el presunto atentado, Cruz Castillo huyó a Argentina, lo que motivó la emisión de una notificación roja de Interpol a pedido de las autoridades colombianas.

Pero una portavoz de la fiscalía colombiana dijo a AFP en Bogotá que existe una confusión sobre el caso por el que era buscado Cruz Castillo.

Según esta fuente, Cruz Castillo es requerido por «un intento de atentado terrorista contra un firmante de paz en junio de 2025″, y no por el homicidio de Uribe Turbay.

La detención se produjo el martes en la sede de los tribunales de Buenos Aires, donde el sospechoso se presentó para notificarse en una causa previa por robo de automóviles, momento en que fue capturado en un operativo conjunto de Interpol y la Policía Federal Argentina.

Fuente: Listín Diario