Fallece comunicador Melvin TV

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Melvin TV, un destacado creador de contenido en la República Dominicana, falleció este martes, dejando un legado en el mundo del entretenimiento urbano. Su nombre real era Melvin Vicente Ventura, y se convirtió en una figura popular gracias a su trabajo en Alofoke Media Group y su presencia en redes sociales. En 2025, Melvin reveló que había sido diagnosticado con cáncer de colon, lo que generó una ola de apoyo y solidaridad entre sus seguidores. A lo largo de su enfermedad, Melvin TV enfrentó múltiples procedimientos médicos y complicaciones de salud, lo que hizo que su lucha resonara profundamente en la comunidad. Su estilo controvertido y cercano al público lo convirtió en un referente en el ámbito digital, y su fallecimiento ha dejado un vacío en el corazón de muchos de sus seguidores y colegas. Melvin TV falleció este martes tras una larga lucha contra el cáncer de colon.

Su nombre real era Melvin Vicente Ventura, conocido por su estilo directo y controversial.

Ganó popularidad en plataformas digitales y en Alofoke Media Group.

En 2025, reveló su diagnóstico de cáncer, generando gran apoyo en redes sociales.

A lo largo de su enfermedad, enfrentó múltiples procedimientos médicos y complicaciones de salud. El comunicador dominicano Melvin TV, cuyo nombre real es Melvin Vicente Ventura, falleció este martes tras una larga batalla contra el cáncer de colon. Conocido por su estilo directo y su conexión con el entretenimiento urbano, Melvin TV había ganado popularidad en plataformas digitales y medios de comunicación. Resumen generado con IA ·

SANTO DOMINGO.- Este martes se dio a conocer el fallecimiento del comunicador conocido como Melvin TV.

Melvin TV, cuyo nombre real es Melvin Vicente Ventura, es un creador de contenido y comunicador dominicano que ganó popularidad en plataformas digitales y espacios vinculados a Alofoke Media Group gracias a su estilo directo, controversial y cercano al entretenimiento urbano.

En 2025 reveló públicamente que fue diagnosticado con cáncer de colon, situación que generó gran impacto y solidaridad en redes sociales y medios dominicanos.

Desde entonces ha atravesado múltiples procedimientos médicos, complicaciones de salud y largos procesos de recuperación.

Fuente: el Nuevo Diario