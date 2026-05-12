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Fallece comunicador Melvin TV

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SANTO DOMINGO.- Este martes se dio a conocer el fallecimiento del comunicador conocido como Melvin TV.

Melvin TV, cuyo nombre real es Melvin Vicente Ventura, es un creador de contenido y comunicador dominicano que ganó popularidad en plataformas digitales y espacios vinculados a Alofoke Media Group gracias a su estilo directo, controversial y cercano al entretenimiento urbano.

En 2025 reveló públicamente que fue diagnosticado con cáncer de colon, situación que generó gran impacto y solidaridad en redes sociales y medios dominicanos.

Desde entonces ha atravesado múltiples procedimientos médicos, complicaciones de salud y largos procesos de recuperación.

Fuente: el Nuevo Diario

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