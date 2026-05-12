MP registra 22 mujeres asesinadas durante primer trimestre del 2026; se hicieron más de 17,500 denuncias por violencia de género

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El Ministerio Público presentó el Boletín Estadístico sobre Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales en la República Dominicana, correspondiente al trimestre enero-marzo de 2026.

Según el documento, en los primeros tres meses del año se registraron 17,552 denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, y se contabilizaron 22 feminicidios, de los cuales solo tres casos contaban con denuncias previas.

El boletín, un esfuerzo del Ministerio Público enfocado a organizar los datos para mejorar la toma de decisiones en el combate a los citados delitos, indica que la proporción de víctimas que no presenta denuncias previas limita la activación temprana de los mecanismos de protección disponibles, pese a la existencia de servicios institucionales.

El informe establece que aproximadamente el 89 % de las denuncias corresponde a violencia intrafamiliar y de pareja. También, identifica patrones como un mayor número de denuncias al inicio de la semana, una incidencia predominante en personas entre 18 y 35 años y la recurrencia de hechos vinculados a exparejas.

El Ministerio Público reporta la gestión de 7,644 solicitudes de órdenes de protección, de las cuales 2,234 fueron otorgadas durante el trimestre analizado, como parte de los mecanismos de protección disponibles para las víctimas.

A través de sus fiscalías y unidades especializadas, la institución mantuvo la atención continua para la recepción de denuncias, la investigación de los casos y el sometimiento de los agresores.

La Dirección de Atención a Víctimas del Ministerio Público brindó servicios de acompañamiento legal, psicológico y social a personas afectadas.

Los Centros Regionales de Intervención Conductual para Hombres registraron mayor cantidad de personas atendidas en el Distrito Nacional (305), seguido de San Juan de la Maguana (160) y Santiago (148).

El Centro de Contacto Línea Vida gestionó un total de 2,853 interacciones, de las cuales la mayoría correspondió a solicitudes de información (1,860 casos). El Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia atendió a 1,086 usuarias durante el trimestre.

Denuncias recibidas

De acuerdo con los datos del boletín, Santo Domingo, la provincia de mayor población -con 2,769,588 habitantes en 2022, según la Oficina Nacional de Estadística (ONE)-, figura como la demarcación con mayor número de denuncias, acumulando un total de 5,766 casos.

En términos de tipología, la violencia intrafamiliar representa el 52.49 % de las denuncias a nivel nacional, seguida por la violencia de género con un 36.94 %. Estas categorías concentran el 89.43 % de los casos registrados, mientras que el 10.57% restante corresponde a delitos sexuales.

En cuanto al perfil de los involucrados, los hombres concentran la mayoría de los casos como presuntos agresores, mientras que las mujeres figuran como principales víctimas. Respecto al vínculo entre víctimas y agresores, la mayor incidencia corresponde a exparejas (49%), seguida de parejas actuales (18.25%).

Los datos contenidos en el boletín fueron recopilados y analizados por el Departamento de Estadísticas y Análisis y la Dirección Nacional Contra la Violencia de Género del Ministerio Público, a partir de información suministrada por fiscalías ordinarias y comunitarias, unidades de atención, centros de intervención y otras dependencias.

Fuente: N Digital