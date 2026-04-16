DrogasNacionales

Policía decomisa drogas, equipos de comunicación, máquinas tragamonedas y detiene a varios en SDN

En otro operativo se ocuparon porciones de un vegetal verde presuntamente marihuana, un polvo blanco cocaina, dos balanzas, dos teléfonos celulares, cigarrillos, dinero y equipos de sonido por alta contaminación sónica.

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Agentes de la dirección regional de la Policía en Santo Domingo Norte intervinieron varios lugares dedicados al microtráfico de sustancias controladas, en medio de los operativos desplegados para continuar enfrentando la venta de narcóticos y otros delitos en la demarcación.

En la calle principal de Punta Villa Mella se ocuparon porciones de un vegetal verde presumiblemente Marihuana, porciones de un material rocoso presumiblemente crack y de un polvo blanco presumiblemente cocaína, una balanza y dinero en efectivo, equipos de comunicación y otros ilícitos.

En otro operativo se cuparon porciones de un vegetal verde presuntamente marihuana, un polvo blanco cocaina, dos balanzas, dos teléfonos celulares, cigarrillos, dinero y equipos de sonido por alta contaminación sónica.

La intervención en conjunto con miembros de Investigación (DICRIM), La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ejército de la República en Sabana Perdida y La Victoria se requisaron decenas de personas quedando ocho detenidas, cinco motocicletas retenidas sin documentos. Y se ocuparon cinco máquinas tragamonedas que operaban de manera ilegal.

Fuente: NT

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