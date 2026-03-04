¿Quién cree usted que será candidato presidencial por el PRM?

Aunque todavía faltan varios años para las elecciones presidenciales del 2028, dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ya comienzan a mencionarse algunas figuras que podrían aspirar a la candidatura presidencial de esa organización política.

Entre los nombres que con mayor frecuencia aparecen en debates políticos, comentarios en redes sociales y análisis de opinión pública se encuentran Carolina Mejía, David Collado y Eduardo “Yayo” Lovatón, tres dirigentes con presencia activa dentro del oficialismo.

La actual alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, ha consolidado su liderazgo dentro del PRM tras ganar en dos ocasiones la alcaldía de la capital dominicana. Su gestión municipal, su cercanía con las bases del partido y su trayectoria política la posicionan como una de las figuras con proyección dentro del liderazgo del partido.

Por su parte, el ministro de Turismo, David Collado, es considerado uno de los funcionarios con mayor valoración dentro del gobierno. Su gestión al frente del sector turístico, uno de los principales motores de la economía dominicana y su experiencia previa como alcalde del Distrito Nacional han fortalecido su posicionamiento político a nivel nacional.

En tanto, Eduardo “Yayo” Lovatón, dirigente del PRM, exdirector general de Aduanas y actual ministro de Industria y Comercio y Mipymes, también comienza a ser mencionado en distintos análisis políticos como una figura con proyección dentro del partido oficialista. Su trayectoria política y su experiencia en la administración pública lo colocan dentro del grupo de dirigentes con potencial liderazgo dentro de la organización.

Aunque ninguno de estos dirigentes ha oficializado aspiraciones presidenciales, el debate sobre quién podría representar al PRM en el próximo proceso electoral empieza a despertar interés dentro de la militancia y la opinión pública.