¿Quién ha tenido mejor desempeño de gobierno: Leonel Fernández, Danilo Medina o Luis Abinader?

Santo Domingo, 02/03/2026 . En las últimas tres décadas, la conducción del Estado dominicano ha estado bajo el liderazgo de tres figuras presidenciales que han marcado etapas distintas en la vida política, económica e institucional del país: Leonel Fernández (1996–2000 y 2004–2012), Danilo Medina (2012–2020) y Luis Abinader

(2020–presente).

A través de esta encuesta, buscamos conocer la opinión de la ciudadanía sobre cuál de estos mandatarios ha tenido el mejor desempeño gubernamental, tomando en cuenta factores como crecimiento económico, infraestructura, educación, salud, políticas sociales, transparencia, institucionalidad democrática y manejo de crisis nacionales e internacionales.

Leonel Fernández

Durante sus períodos de gobierno, se impulsaron importantes proyectos de infraestructura y modernización del Estado. Entre las obras más emblemáticas se destacan el Metro de Santo Domingo, elevados, túneles y desarrollos viales que transformaron la movilidad urbana. Asimismo, se promovió una reforma constitucional en 2010 que redefinió el marco institucional del país.

Sus gestiones también estuvieron asociadas a procesos de estabilidad macroeconómica tras la crisis bancaria de 2003, así como a una estrategia de posicionamiento internacional de la República Dominicana.

Danilo Medina

El gobierno de Danilo Medina estuvo marcado por un fuerte énfasis en políticas sociales, especialmente en el sector educativo, con la implementación del 4% del PIB para la educación y la expansión de la jornada escolar extendida. También se desarrollaron programas de apoyo a pequeños productores y visitas sorpresa en comunidades rurales. En el ámbito energético, se destacó la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. No obstante, su gestión estuvo rodeada de debates sobre reformas constitucionales para la reelección y cuestionamientos relacionados con casos de presunta corrupción.

Luis Abinader

Luis Abinader asumió la presidencia en medio de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19. Su administración ha estado enfocada en la recuperación económica, la estabilidad macroeconómica, la atracción de inversión extranjera y el fortalecimiento institucional.

Asimismo, ha impulsado iniciativas de reforma policial, políticas de transparencia y medidas de control migratorio, incluyendo la construcción de una verja perimetral fronteriza.