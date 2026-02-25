Si las presidenciales fueran hoy, ¿Por quién votaría?

Encuesta abierta de El Veedor Digital

Santo Domingo, 25/02/2026. A poco menos de dos años del 2028, el tablero político vuelve a moverse y tres nombres reaparecen con fuerza en la conversación pública: David Collado, Leonel Fernández y Gonzalo Castillo. En los últimos días, cada uno ha marcado agenda desde frentes distintos: gestión pública, oposición y reactivación partidaria.

Lo más reciente en la agenda de cada figura

David Collado (PRM): proyección, gestión y termómetro electoral

Collado mantiene alta visibilidad por su rol en Turismo, con anuncios y giras de promoción internacional por ejemplo, una alianza con Visa para fortalecer la promoción del país y el impulso de mercados como Colombia, lo que le sostiene presencia mediática y posicionamiento público.

Leonel Fernández (FP): oposición activa y crítica a temas país

Fernández elevó su discurso reciente con críticas al sector eléctrico tras un apagón general, atribuyéndolo a falta de inversiones y planificación, y colocando el tema energético como bandera opositora.

Gonzalo Castillo (PLD): retorno a la escena interna

En el PLD, el nombre de Gonzalo vuelve al carril electoral: fue inscrito como aspirante presidencial en el proceso interno, un movimiento que reaviva la competencia dentro del partido y reordena fuerzas hacia 2028.

El dato de encuesta que enciende el 2028

De acuerdo con la encuesta nacional presencial de ABC Marketing (muestra de 1,200 personas, levantada en 31 provincias), al preguntar “por quién votarían si las elecciones fueran mañana”, David Collado encabezó con 28.5%, seguido por Leonel Fernández con 17.1%.

En cuanto al PLD, el estudio midió percepción de candidatura y registró a Gonzalo Castillo con 15.8% como una de las figuras mencionadas dentro del partido (en ese renglón lo superó Abel Martínez).

Lectura política rápida: