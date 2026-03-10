Yayo asegura que RD está preparado antes efectos del conflicto en Medio Oriente. ¿Usted qué opina?

Desde El Veedor Digital

Santo Domingo, 10/03/2026. El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, conocido como Yayo, aseguró que la República Dominicana se encuentra preparada para enfrentar posibles efectos derivados del conflicto en Medio Oriente.

El funcionario señaló que el país cuenta con condiciones para manejar eventuales repercusiones económicas que puedan surgir a raíz de la situación internacional, especialmente en un contexto donde las tensiones en regiones productoras de petróleo pueden influir en los mercados globales.

Los conflictos en Medio Oriente suelen generar preocupación en distintos países debido a su impacto en el precio del petróleo y otros factores económicos. Estas variaciones pueden reflejarse en el costo de los combustibles, el transporte y diversos productos que dependen de la cadena de suministro internacional.

En la República Dominicana, el comportamiento del mercado petrolero y de los combustibles es un tema de interés para la población, ya que cualquier cambio en los precios puede incidir directamente en el costo de vida.

