Trajano Potentini respalda declaraciones de embajadora de EE. UU. y advierte sobre riesgos de censura bajo el discurso de la desinformación

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Santo Domingo, República Dominicana, 20 de abril de 2026.–. El jurista, politólogo, académico, activista social y gremialista Trajano Potentini expresó su respaldo a las recientes declaraciones de la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Campos, en relación con la participación dominicana en una cumbre internacional celebrada recientemente en Barcelona, España, centrada en la defensa de la democracia.

Potentini consideró oportunas las observaciones de la diplomática estadounidense, particularmente en lo relativo al abordaje del fenómeno de la desinformación y los peligros que, a su juicio, podrían derivarse de su uso como argumento para limitar la libertad de expresión y la difusión del pensamiento.

“La desinformación debe combatirse, pero en modo alguno puede convertirse en pretexto para imponer censura o restricciones indebidas a la libre expresión, que constituye un pilar esencial de toda democracia verdadera”, manifestó.

El abogado se refirió al contexto de la referida cumbre, en la que participaron presidentes y líderes políticos de distintas naciones, entre ellos el presidente del Gobierno de España, así como mandatarios de Brasil, México, Chile y Colombia, quienes según indicó han venido impulsando una agenda de tensión y confrontación con los Estados Unidos.

En ese sentido, sostuvo que la República Dominicana debe actuar con prudencia y coherencia en su política exterior, tomando en cuenta la estrecha relación estratégica que históricamente ha mantenido con los Estados Unidos, tanto en materia de cooperación como en términos económicos y sociales.

“Sería un error proyectar una política exterior divorciada de la realidad de nuestros vínculos con los Estados Unidos, país con el que mantenemos una relación profunda, estratégica y de alto impacto para la República Dominicana”, afirmó.

Potentini resaltó que esa relación bilateral se refleja, entre otros aspectos, en el volumen de remesas que recibe el país, en la amplia presencia de la diáspora dominicana en territorio estadounidense y en los constantes vínculos familiares, comerciales y comunitarios que unen a ambas naciones.

Indicó que en ciudades como Nueva York reside una numerosa comunidad dominicana, a la que se suman sus descendientes y otras importantes concentraciones poblacionales en distintos estados de la Unión Americana. Asimismo, destacó la importancia de las remesas, así como de los envíos y ayudas que llegan cada año desde esa nación.

El jurista también valoró la alianza entre ambos países en temas fundamentales como la cooperación institucional, la gobernabilidad democrática y la lucha contra distintos flagelos, fundamentalmente con el narcotráfico y el lavado de activos que afectan a la región, reiterando que esos desafíos deben enfrentarse sin debilitar las libertades públicas.

“Tenemos retos, como los tienen muchos otros países, y siempre habrá correctivos para enfrentarlos. Pero lo importante es que esos problemas no sean utilizados para justificar mecanismos que lesionen derechos fundamentales”, puntualizó.

Finalmente, desde el espacio denominado Foro de Trajano, Potentini reiteró su respaldo a la embajadora Leah Campos, al considerar que su planteamiento constituye una señal oportuna en defensa de valores democráticos que deben preservarse con firmeza. “Reiteramos nuestro respaldo a la embajadora de los Estados Unidos por su planteamiento oportuno y por la señal firme que ha dado sobre temas que deben unirnos en la defensa de la democracia y las libertades”, concluyo.

DIRECCION DE COMUNICACIONES