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¡Cerveza gratis! Patana de Cervecería Presidente se vuelca en la Prolongación 27 de Febrero

El vehículo transportaba decenas de guacales llenos de botellas

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Una patana de la Cervecería Presidente se volcó la tarde de este miércoles en la avenida Prolongación 27 de Febrero, en dirección este-oeste, próximo a la Plaza de la Bandera, generando una importante obstrucción del tránsito en la zona.

El vehículo transportaba decenas de guacales llenos de botellas, los cuales quedaron esparcidos sobre la vía tras el accidente.

Tras el hecho, varios ciudadanos se acercaron al lugar y algunos aprovecharon la situación para llevarse parte de la carga derramada, mientras las autoridades intentaban controlar la escena.

Agentes de tránsito trabajan en la viabilización del flujo vehicular, el cual permanece restringido hasta que el área sea completamente despejada.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre posibles personas afectadas ni sobre las causas que provocaron el vuelco del vehículo.

Fuente: NT

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