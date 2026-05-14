Legisladoras exigen declarar emergencia nacional por aumento de feminicidios y acelerar aprobación de reforma “Déjala Ir”

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SANTO DOMINGO.-El feminicidio ocurrido recientemente en el sector Alma Rosa, en Santo Domingo Este, donde una mujer fue asesinada presuntamente por su expareja luego de acudir a una unidad de violencia de género, volvió a encender las alarmas en el Congreso Nacional sobre la respuesta del Estado frente a estos crímenes.

Ante la creciente preocupación social por los feminicidios, legisladoras demandaron declarar al país en estado de emergencia por violencia de género y agilizar la aprobación de los proyectos vinculados a la reforma “Déjala Ir”, que aún permanecen pendientes de conocimiento en el Congreso.

Las diputadas que promueven la iniciativa aseguraron que trabajan en nuevas medidas para reforzar la protección de las víctimas, entre ellas la implementación de monitoreo telemático para agresores y el desarme de personas con antecedentes o denuncias por violencia intrafamiliar.

Advirtieron que una parte significativa de los feminicidios registrados en el país involucra a exparejas armadas o miembros de cuerpos militares y policiales, por lo que consideran urgente endurecer los controles preventivos.

Las congresistas también denunciaron debilidades en el sistema de protección a mujeres en situación de riesgo, señalando el cierre y traslado de varias casas de acogida debido a limitaciones presupuestarias.

Asimismo, insistieron en la necesidad de ampliar la asistencia legal y psicológica a las víctimas, garantizar respuestas más rápidas ante las denuncias y fortalecer las acciones preventivas desde las escuelas y las instituciones públicas para enfrentar la violencia de género.

Fuente: El Democrata.