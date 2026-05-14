Tres menores asesinados en San Cristóbal en menos de un mes: casos que han estremecido al país

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En menos de un mes, la provincia de San Cristóbal ha sido escenario del asesinato de tres menores de edad. Dos de las víctimas murieron presuntamente a manos de personas llamadas a protegerlas, mientras que el tercer caso involucra a un adolescente imputado de matar a otro menor. Los hechos, ocurridos en distintos días, han generado consternación e indignación en la sociedad dominicana.

La forma en que fueron cometidos estos crímenes ha impactado profundamente a la población, debido a la violencia y crueldad reflejadas en cada caso.

Caso de bebé de ocho meses presuntamente asesinada por su padrastro

Uno de los casos más impactantes es el de Joel Carmona Pinales, imputado de matar a su hijastra de apenas ocho meses de nacida. Según el expediente del Ministerio Público, este habría cometido actos de tortura y barbarie contra la infante hasta provocarle la muerte.

Este viernes se conocerá la medida de coerción en su contra, mientras el Ministerio Público solicita prisión preventiva.

La investigación revela que Carmona Pinales levantó a la niña por el cuello y, al notar que la madre lo observaba, la soltó y la colocó sobre la cama. Posteriormente, la madre se percató de que la bebé se encontraba en mal estado de salud, por lo que la trasladó a un hospital de la zona, donde fue declarado su fallecimiento.

La autopsia practicada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que la menor murió de manera violenta y rápida, estableciendo como causa el Síndrome del Niño Maltratado.

El informe forense detalla que el cadáver presentaba deformidad facial derecha por contusión y edema, además de huellas de mordedura humana en la mandíbula y el cuello, compatibles con la dentadura del imputado. También se encontraron fracturas craneales, hemorragias, contusiones y edema cerebral y pulmonar.

Madre imputada de asfixiar a su hija de seis años en San Cristóbal

Otro hecho que ha causado gran conmoción es el caso de Yoleydi Linarez Araujo, imputada de matar a su hija de seis años mediante asfixia.

El trágico suceso ocurrió el pasado 11 de marzo en San Cristóbal. Este viernes también se conocerá la medida de coerción contra la imputada, para quien el Ministerio Público solicita prisión preventiva.

De acuerdo con las investigaciones, Yoleydi permaneció tranquila durante casi dos meses después de cometer el hecho.

Yoleydi Linarez Arujo acusada de quitarla la vida a su hija

Según el expediente, alrededor de las 12:00 del mediodía del 11 de marzo, la mujer llevó a la niña a la emergencia pediátrica de un hospital de San Cristóbal, donde los médicos confirmaron que la menor ya había fallecido.

Posteriormente, el centro de salud notificó al Ministerio Público, que inició de inmediato las investigaciones correspondientes.

Al lugar acudieron representantes de la Fiscalía de San Cristóbal y agentes de la Policía Nacional adscritos al Departamento de Homicidios, quienes realizaron el levantamiento del cadáver mediante acta emitida por el Inacif.

Como parte del proceso investigativo, el 12 de marzo se practicó la autopsia al cuerpo de la menor, determinándose que murió por una causa violenta de etiología médico-legal homicida.

El informe forense estableció que la causa de muerte fue asfixia por sofocación mediante obturación de los orificios respiratorios.

Adolescente de 14 años acusado de matar a niño de 10 años en Hato Damas

El tercer caso involucra a un adolescente de 14 años, imputado de quitarle la vida al niño Raudiel Steven Martínez Corporán, de 10 años, en un hecho ocurrido en el distrito municipal de Hato Damas.

Un juez del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de San Cristóbal impuso 60 días de sanción al menor imputado.

La madre de la víctima había denunciado previamente la desaparición del niño, cuyo cuerpo sin vida fue hallado posteriormente por las autoridades.

Fuente: El Día