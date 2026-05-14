Hija pide justicia por muerte de su padre tras ser impactado por dos hombres que huían de la Policía en Baní

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Una joven denunció y pidió justicia por la muerte de su padre, Ángel Lora, quien falleció tras ser impactado por dos hombres que, según su relato, huían de la Policía al momento del hecho ocurrido en la comunidad de Sabana Chiquita, Mata Gorda, provincia Peravia, Baní.

La denunciante, identificada como Jeniffer Lora, cineasta egresada de la UASD, explicó que el hecho ocurrió el pasado 3 de mayo alrededor de las 11:50 de la mañana, cuando su padre se desplazaba para buscar cáscaras de plátano y guineo con el fin de alimentar sus animales.

De acuerdo con su testimonio, los dos individuos se desplazaban a alta velocidad y en vía contraria, mientras eran perseguidos por agentes policiales, lo que habría provocado el impacto que terminó con la vida de su padre.

“Yo estaba cerca del lugar y vi cómo venían en vía contraria y a alta velocidad hacia donde estaba mi padre”, relató la joven, quien aseguró además que existen videos del hecho donde se observa la supuesta persecución previa al accidente.

La denunciante afirmó que tras el impacto vio a su padre gravemente herido en el pavimento, escena que presenció junto a su hijo pequeño, lo que ha dejado un profundo impacto emocional en la familia.

Según su relato, los presuntos responsables habrían abandonado la escena tras el accidente, llevándose el motor del lugar y retirándose posteriormente en otro vehículo. Asimismo, indicó que uno de los involucrados habría acudido a un centro de salud sin reportar el hecho como un choque.

La joven también denunció que el caso ya fue llevado ante la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), donde se realizó la denuncia formal y se inició el proceso de citación ante la Fiscalía correspondiente.

Indicó que el presunto responsable ya se presentó ante las autoridades de tránsito para ofrecer declaraciones y que se espera la fijación de una fecha para el conocimiento del caso.

Ángel Lora, según su familia, era un hombre trabajador, humilde y dedicado al campo, muy querido en su comunidad. La familia exige que se esclarezcan los hechos y que el caso no quede impune.

“Solo pedimos justicia por la muerte de nuestro padre”, expresó la denunciante, al tiempo que llamó a las autoridades a garantizar que se determine la verdad del hecho.

Fuente: NT