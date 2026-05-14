Madre acusada de asesinar a su hijo adoptivo, testifica y culpa a su esposo por la muerte del niño

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Lauren Maloberti, una madre de Pensilvania que está siendo juzgada por el presunto asesinato de su hijo adoptivo de cinco años, testificó que su esposo fue el responsable de las lesiones mortales del niño en un hecho registrado en 2023.

El juicio contra Maloberti comenzó el 5 de mayo y los fiscales alegaron que el menor, que se llamaba Landon Maloberti, fue obligado a beber del inodoro, humillado por sus padres y aislado de los demás.

En enero de 2023, Landon fue hospitalizado con hemorragia cerebral, hinchazón y hematomas en la cabeza, la cara, los brazos, las piernas, la espalda y el abdomen, según informó CBS News. Falleció días después.

Según informó el periódico TribLive, Lauren testificó este miércoles 13 de mayo que su esposo, Jacob Maloberti, le había infligido las heridas que provocaron la muerte del niño.

El medio añade que la acusada declaró ante el tribunal que creía que Jacob había golpeado a Landon y que luego le había impedido conseguirle atención médica al niño.

“Oí a Landon gritar”, cita el medio. “Tenía una marca bastante notable en la cara”.

Jacob Maloberti también enfrenta un cargo de homicidio y está siendo procesado por separado.

De su lado, Jacob habría testificado para la fiscalía durante el juicio de Maloberti que nunca había hecho daño a Landon y que creía que sus lesiones se debían a un incidente médico; solo se enteró de la verdadera naturaleza de las mismas tras su detención.

Fuente: Panorama