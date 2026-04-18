COE pide a padres evitar que hijos crucen ríos y cañadas; mantiene provincias bajo alerta

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que 14 personas han sido rescatadas en San Cristóbal y La Romana, producto de las lluvias que han afectado parte del territorio nacional.

El organismo indicó que tres comunidades se mantienen incomunicadas en la provincia Monte Plata, mientras que 23 acueductos se encuentran fuera de servicio; esto ha afectado a un total de 230,000 usuarios.

Asimismo, la entidad mantiene los niveles de alerta para 26 provincias.

En amarillo se encuentran Santo Domingo, Distrito Nacional, La Vega, San José de Ocoa, Monte Plata, San Pedro de Macorís, San Juan, El Seibo, La Romana, Hato Mayor y San Cristóbal.

Mientras que en alerta verde está María Trinidad Sánchez, Duarte (el Bajo Yuna), Monte Cristi, Santiago Rodríguez, Samaná, Dajabón, Espaillat, La Altagracia, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Azua, Santiago, Puerto Plata y Hermanas Mirabal.

El COE señaló que mantiene la prohibición del uso de ríos, arroyos y cañadas en las provincias bajo alerta, especialmente en la cuenca de la presa de Valdesia, debido a que el Comité de Operación de Presas y Embalse está Regulando la presa, por lo que queda prohibido el acceso a los bañistas al río Nizao.

“Los padres deben tener control sobre sus hijos, para evitar que usen ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, además no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta”, apuntó.

Además, recomendó a los conductores de vehículos tomar las medidas preventivas de lugar, debido a la reducción de visibilidad, generada por las lluvias.

FUENTE: LISTIN DIARIO