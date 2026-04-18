Incautan 1.6 toneladas de cocaína tras intenso enfrentamiento en Pedernales

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Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) confiscaron un cargamento de 1,670 paquetes (aproximadamente 1.6 toneladas) de cocaína frente a las costas de la provincia de Pedernales, en un operativo marcado por la alta tensión y el intercambio de disparos.

El vocero del organismo, Carlos Devers, en rueda de prensa en la sede de la DNCD, informó que la operación se activó tras recibir informes de inteligencia sobre el ingreso de una lancha rápida tipo «Eduardoño» a aguas dominicanas. El despliegue contó con una fuerza combinada de unidades marítimas, aéreas y terrestres.

En la rueda de presa participó el capitán de Navío Randy Vegasso y el coronel Juan Miguel Montilla, vocero de la FARD.

Dijo que al verse acorralados, los tripulantes de la embarcación aceleraron la marcha hasta emplayar la lancha en las proximidades de Playa Blanca, comunidad de Trudille.

Sostuvo que al desembarcar, emprendieron a tiros contra los militares y agentes actuantes y tras el enfrentamiento, del cual no se reportan heridos hasta el momento, los individuos lograron internarse en la zona boscosa del Parque Nacional Jaragua.

Explicó que una vez asegurada el área, los equipos tácticos inspeccionaron la embarcación de 32 pies de eslora, equipada con dos motores de 250 caballos de fuerza.

Manifestó que en su interior se hallaron 57 pacas que contenían los 1,670 paquetes de la sustancia, tanques y garrafones de combustible, equipos de comunicación avanzada.

«Se trata de organizaciones criminales que emplean narcolanchas con tecnología avanzada para intentar introducir grandes cargamentos desde Sudamérica», explicó Devers.

Cooperación Nacional e Internacional

Afirmó que el éxito de la operación fue resultado de un esfuerzo conjunto entre cuerpos castrenses, Armada (ARD), Fuerza Aérea (FARD) y Ejército (ERD), agencias Internacionales, como la Administración de Control de Drogas de EEUU (DEA) y la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) y el Ministerio Público, este último coordinando la parte legal y la cadena de custodia.

Cifras Récord en 2026

Devers sostuvo que, en lo que va del año 2026, ya se han confiscado más de 10 toneladas de drogas. Este hecho refuerza el liderazgo de la República Dominicana en la lucha contra la criminalidad organizada transnacional en la región del Caribe.

Indicó que actualmente, los paquetes han sido enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar el peso y tipo exacto de la sustancia.

Asimismo, agregó que continúan los vuelos de reconocimiento y rastreo terrestre para dar con el paradero de los prófugos.

FUENTE: LISTIN DIARIO