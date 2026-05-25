Denuncian agresión de empleado del 9-11 a un ciudadano en Santiago tras reclamo por cinturón de seguridad

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Un ciudadano denunció haber sido agredido físicamente por un empleado del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad (9-11) en Santiago, luego de que este le reclamara el uso del cinturón de seguridad mientras se encontraba a bordo de una unidad de la institución.

El incidente, que quedó registrado en video por el propio afectado, muestra el momento en que confronta al empleado público. «Tú eres empleado público, ¿verdad que sí?… me estás poniendo la mano», se escucha decir al ciudadano en la primera parte de la filmación, donde también se observa al trabajador con el uniforme del 9-11 y de la Dirección de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH).

Acudió a la sede a presentar una denuncia

Posteriormente, el denunciante se trasladó a las instalaciones del 9-11 en Santiago con el objetivo de identificar al colaborador y proceder legalmente ante la Policía Nacional.

«Un agente del 9-11, por yo haberle dicho que por favor se pusiera el cinturón, me agredió físicamente. Tengo pruebas de que me agredió y quiero hacer un reporte», manifestó el joven al personal militar de puesto en la entrada de la institución.

Durante el altercado en la sede, el personal de seguridad le solicitó al ciudadano que apagara su teléfono y dejara de grabar, a lo que este se negó alegando su derecho a documentar la situación por tratarse de servidores públicos.

Hasta el momento, las autoridades del Sistema 9-11 no se han pronunciado de manera oficial sobre este altercado ni sobre la identidad o estatus del empleado involucrado.