Diputada Leyvi Bautista anuncia acciones legales por presunta difamación en redes

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Santo Domingo.- La diputada por Santo Domingo Oeste, Leyvi Bautista, informó este martes que procederá legalmente por supuesta campaña de difamación en su contra y de su familia, originada en contenidos difundidos en redes sociales.

La legisladora del PRM rechazó las acusaciones que la vinculan indirectamente con estructuras delictivas y aseguró que se trata de informaciones falsas que buscan dañar su imagen. Afirmó, además, que su trayectoria pública se sustenta en hechos y no en rumores.

“En los últimos días han circulado videos en diferentes plataformas digitales… una serie de contenidos cargados de falsedades, de mentiras y acusaciones sin sustento dirigidas a dañar mi nombre, mi trayectoria y la de mi familia”, expresó.

Rechazo a acusaciones

Bautista sostuvo que los ataques han afectado incluso a su entorno familiar y reiteró que sus actividades empresariales se realizan dentro del marco legal.

Bautista defendió su carrera política y afirmó que su respaldo electoral responde a su trabajo en el territorio. “Mi historia no se construye con rumores, mi historia se construye con hechos. He sido diputada electa en dos ocasiones como la más votada en las elecciones del 2020 y del 2024”, sostuvo.

La congresista también denunció que los ataques han trascendido el ámbito político y han impactado directamente a su entorno familiar, incluyendo a sus hijos menores de edad.

“Han utilizado en las diferentes redes sociales imágenes de mis hijos… para arrastrarlos a una narrativa falsa y malintencionada. Eso no es política. Eso no es fiscalización. Eso es una bajeza”, manifestó.

Asimismo, rechazó los señalamientos hacia su esposo, destacando su origen y trayectoria. “Nadie debe avergonzarse de sus orígenes. El respeto a la dignidad y el trabajo deben estar siempre por encima de cualquier prejuicio”, indicó.

Defensa de sus negocios

En cuanto a sus actividades empresariales, Bautista aseguró que se desarrollan dentro del marco legal y con años de operación en el país. “Nuestros negocios familiares tienen más de 20 años trabajando… operando bajo todas las normativas y los procesos de la ley”, afirmó.

La diputada enfatizó que no recurrirá a la confrontación fuera de los canales institucionales. “No creemos en las intimidaciones. Creemos en la institucionalidad… la batalla se da en los tribunales”, dijo.

Documentación del caso

Finalmente, anunció que ya se encuentran documentando los contenidos y personas involucradas en la difusión de las acusaciones para someterlos ante la justicia.

“Anuncio ante este hemiciclo y ante el pueblo dominicano… que quienes han decidido hacerse eco de estas falsedades están siendo debidamente documentados y serán abordados en las instancias correspondientes”, concluyó.

Fuente: SIN