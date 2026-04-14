«NO ES RD»: NI UN ESPACIO MÁS, ASÍ ES EL METRO EN LA CAPITAL JAPONESA

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Un video que circula en redes sociales ha puesto en evidencia la intensa dinámica del transporte público en Tokio, mostrando un vagón de metro completamente lleno durante una hora de alta demanda.

En las imágenes, decenas de personas intentan ingresar al tren mientras otros ya se encuentran dentro en condiciones de hacinamiento. La escena refleja la presión diaria que enfrentan miles de usuarios del sistema de transporte en la capital japonesa.

El momento más llamativo ocurre cuando las puertas del vagón comienzan a cerrarse y quienes no lograron entrar a tiempo se ven obligados a salir rápidamente, quedando fuera del tren ante la imposibilidad de abordar.

El video ha generado debate, especialmente entre estudiantes y jóvenes profesionales que aspiran a vivir en Tokio, al mostrar una realidad menos idealizada de la ciudad, marcada por largas jornadas, alta densidad poblacional y exigentes rutinas diarias.

Aunque el sistema de metro de Tokio es reconocido mundialmente por su eficiencia y puntualidad, este tipo de escenas también evidencian los retos de movilización en una de las urbes más pobladas del mundo.

Fuente: RCC MEDIA