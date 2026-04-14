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UN HOMBRE SALE DE PRISIÓN Y VEA LA POLICÍA ESPERÁNDOLO AFUERA

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Un curioso y divertido momento quedó captado en video cuando un hombre, tras salir por la puerta de una prisión, se encontró inesperadamente con un grupo de agentes policiales esperándolo en el exterior.

En las imágenes, que rápidamente se han viralizado en redes sociales, se observa cómo el individuo, al percatarse de la presencia de los uniformados, reacciona con evidente sorpresa y opta por retroceder de inmediato hacia el interior, provocando risas entre quienes presenciaron la escena.

Aunque se desconoce el contexto exacto del hecho, el clip ha generado todo tipo de comentarios entre usuarios, quienes no han tardado en tomar el momento con humor.

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