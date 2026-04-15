Hombre mata de dos disparos a su expareja en Neiba

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BAHORUCO.- Una joven mujer fue asesinada este miércoles tras recibir heridas provocadas por arma de fuego, supuestamente de manos de su expareja sentimental en Neiba, provincia Bahoruco.

La víctima fue identificada como Mariana Román residente en el sector Vista al Lago, quien falleció en el acto, tras recibir dos impactos con un arma de fabricación casera por parte de su expareja, solo conocido como Yeicol.

Según versiones preliminares, el agresor persiguió a la joven por una calle el sector Buenos Aires de Neiba, quien se trasladaba a bordo de una motocicleta impactándola con el arma de fabricación cacera.

Testigos, señalan que en un arrebato de celos, Yeicol quien no aceptó la separación utilizó un arma para quitarle la vida.

Aseguran que el agresor se entregó voluntariamente a las autoridades momentos después de cometer el crimen, pero hasta el momento se desconocen versiones oficiales.

Fuente: El Nuevo Diario