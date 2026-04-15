Miguel Vargas critica llamado al diálogo del Gobierno y plantea unidad opositora

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El dirigente político Miguel Vargas cuestionó el reciente llamado al diálogo realizado por el Gobierno, al considerar que se trata de una iniciativa sin un plan definido y utilizada como “cortina de humo” frente a medidas que, según afirmó, agravan la situación de la población.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Vargas señaló que esta convocatoria ocurre en un contexto marcado por dificultades que, a su juicio, evidencian “incompetencia oficial”, en medio de un escenario internacional que impacta al país.

El también presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) sostuvo que, ante lo que calificó como el fracaso de convocatorias anteriores al diálogo por parte del oficialismo, la respuesta debe centrarse en un replanteamiento de la oposición, apostando a una “amplia unidad opositora” que oriente a la nación.

En ese sentido, indicó que dicha unidad no solo debe enfocarse en presentar alternativas frente a la incertidumbre internacional, sino también en garantizar un cambio de administración en el año 2028.

Fuente: RC