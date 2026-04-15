Economía

Tasas bajan y se abarata el crédito en RD, según informe del Banco Central

Estas variaciones respondena la inyección de liquidez por RD$81 mil millones y a la disminución acumulada de 50 puntos básicos en la tasa de política monetaria

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SANTO DOMINGO.– El Banco Central de la República Dominicana (BCRD), reportó este miércoles la reducción de las tasas de interés en el sistema financiero dominicano, impulsada por medidas de liquidez aplicadas por el  desde junio de 2025, lo que asegura, contribuyó a mejorar las condiciones de financiamiento en un entorno internacional marcado por la volatilidad a raíz del conflicto bélico en el Medio Oriente.

Según un informe del Departamento de Regulación y Estabilidad Financiera, a marzo de 2026 la tasa de interés activa de los bancos múltiples se situó en 13.28 %, tras una reducción de 171 puntos básicos, mientras que la tasa pasiva descendió 335 puntos básicos, ubicándose en 6.28 %.

El reporte señala que, estas variaciones responden, entre otros factores, a la inyección de liquidez por RD$81 mil millones y a la disminución acumulada de 50 puntos básicos en la tasa de política monetaria.

Gráfico estadístico. (Fuente: Banco Central de la República Dominicana).

El comportamiento de las tasas también se refleja en el mercado interbancario, donde pasaron de 11.54 % en mayo de 2025 a 7.84 % en marzo de 2026, evidenciando la transmisión de las medidas monetarias hacia el resto del sistema financiero.

Fuente: El Nuevo Diario

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