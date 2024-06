Jean Alain llevará a procuradora Miriam Germán como testigo si el caso Medusa va a juicio de fondo

Send an email

El exprocurador Jean Alain Rodríguez, principal acusado del Ministerio Público en el caso de estafacontra el Estado denominado Medusa, dijo este martes que si el proceso es enviado a juicio de fondo presentará como testigo número uno a su sucesora en el cargo, la procuradora general Miriam Germán Brito.

En su exposición de defensa del cierre de la etapa preliminar, también adelantó que llevará comosegundo testigo al procurador adjunto Rodolfo Espiñeira Ceballos.

En su presentación de alegatos de defensa, que hizo en pantalla gigante y en PowerPoint, frente aljuez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito, Rodríguez indicó que estos dos magistrados «le defenderán» de las acusaciones del Ministerio Público sobre el Plan NacionaldeHumanización de las cárceles del país que llevó a cabo en su gestión.

Declaró que, tanto Germán Brito como Espiñeira Ceballos deseaban dar seguimiento a este proyecto «por considerarlo de interés para el país».

«Por eso son nuestros testigos uno y dos, porque nos exculpan del sesenta o setenta por ciento de las acusaciones de la Pepca (Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa). «

Jean Alain Rodríguez

Exprocurador de la República.

Cuando el exfuncionario (2016-2020) termine su exposición, el juez deberá retirarse a ponderar el envío o no a juicio de fondo y cuáles pruebas de las aportadas serán tomas en cuenta para la próxima etapa.

Plan de Humanización Carcelario

Según el Ministerio Público, el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, diseñado por el Ministerio Público durante la gestión del exprocurador Jean AlainRodríguez, fue aprobado mediante una «nota manuscrita» firmada por el entonces presidente de la República Danilo Medina.

La acusación agrega que el plan de humanización de las cárceles se usó para extraer «importantes sumas de dinero» por medio de una «sofisticada, sin precedente y amenazante estructura de cobro de sobornos exigido a los contratistas, como requisito para estos ser elegidos como adjudicatarios de las obras».

Indica que el desfalco al Estado fue de más de 10,000 millones de pesos.

El expediente Medusa consigna que el exprocurador requirió mediante una comunicación, de fecha del 14 de agosto del 2018, la autorización del expresidente Medina debido a la «magnitud» del proyecto.

Atribuye acusación a «plan político»

En su defensa, Rodríguez insistió en atribuir la acusación de corrupción en su contra a un «plan político y de venganza«.

El exfuncionario afirmó que en ese interés de «saciar los egos de una venganza» se «extorsionó» a sus colaboradores durante su gestión en la Procuraduría, incluso a sus «mejores amigos» de más de 40 años, quienes cedieron a la presión y lo han traicionado.

No obstante, dijo que no hay «un cheque, ni un papelito» que lo incriminen y que la mayoría de las personas que han admitido los hechos de los que son señalados en el expediente Operación Medusa, que él encabeza, no los conoce y ni siquiera los ha visto en su vida.

Aseguró que en toda su vida ha sido «íntegro honesto y solidario», no ha sido sometido en ningún caso judicial e incluso ni siquiera se le ha multado.

Describió lo «cruel» que ha sido la persecución en su contra, en un proceso en donde, afirma, se le han violado todos sus derechos y se ha «amenazado» a su familia. Recordó lo del retiro de la visa a sus dos hijos menores y a su esposa, según él, por insistencia del Ministerio Público.

«Quizás usted ( juez ) pueda enmendar parte de esos abusos con un acto de no ha lugar o al menos eliminando todas las acusaciones de lavado de activos y enriquecimiento ilícito», dijo el exprocurador Jean Alain Rodríguez al juez Amauri Martínez en su exposición de defensa.

