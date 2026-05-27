Mujeres haitianas estarían dando a luz en casas por miedo a Migración, según New York Times

Vidal Sepulveda
Un reportaje publicado por The New York Times denuncia que mujeres haitianas indocumentadas en República Dominicana estarían optando por dar a luz en sus hogares por miedo a ser detenidas y deportadas si acuden a hospitales públicos.

Según testimonios recogidos por el medio estadounidense, agentes migratorios asignados a centros hospitalarios estarían arrestando a migrantes sin documentos, incluyendo madres recién paridas y sus bebés, como parte de un operativo de deportación que lleva más de un año en ejecución y que afecta principalmente a ciudadanos haitianos que huyen de la crisis humanitaria en Haití.

El reportaje señala además que República Dominicana desarrolla una de las campañas de deportación más amplias del hemisferio occidental y que las medidas implementadas en hospitales desde abril de 2025 han provocado una disminución en la asistencia médica de haitianos.

