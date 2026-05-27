Magnifica Humanitas y MERC-IA plantean una ética de la inteligencia artificial centrada en la persona

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La encíclica Magnifica Humanitas, del papa León XIV, y el Manual de Estilo para la Redacción de Contenidos Asistidos por Inteligencia Artificial (MERC-IA) coinciden en una advertencia central: la inteligencia artificial debe permanecer al servicio humano y no convertirse en sustituto del discernimiento, la responsabilidad moral ni el juicio profesional.

En un artículo “La batalla por lo humano” el autor del manual, el periodista dominicano Wilfredo Polanco, destaca que ambos documentos abordan la inteligencia artificial no solo como una innovación tecnológica, sino como una transformación de alcance ético, social y civilizatorio.

La encíclica sitúa la revolución algorítmica dentro de una nueva cuestión social, al advertir que la IA puede alterar la relación del ser humano con el trabajo, la verdad, el poder, la libertad, la conciencia y la dignidad. Desde esa misma perspectiva, el MERC-IA propone principios éticos, editoriales y técnicos para integrar la inteligencia artificial generativa en los procesos de comunicación sin desplazar el control humano.

El texto subraya que su filosofía coincide con el espíritu de Magnifica Humanitas: la supervisión humana no es un detalle operativo, sino la base de toda comunicación ética. El artículo sostiene que una de las coincidencias más relevantes entre la encíclica y el manual es la defensa de la dignidad humana frente a la automatización creciente.

Mientras Magnifica Humanitas advierte sobre el riesgo de reducir al ser humano a datos procesables y subordinarlo a sistemas tecnológicos opacos, el MERC-IA plantea que herramientas como ChatGPT, Claude o Gemini deben ser usadas como instrumentos al servicio del pensamiento humano, no como reemplazos del juicio profesional, intelectual o moral. Otra coincidencia clave es la responsabilidad. El MERC-IA establece que la responsabilidad ética y legal de un contenido asistido por IA recae sobre la persona, porque la inteligencia artificial carece de conciencia, intencionalidad moral y capacidad de responder públicamente por las consecuencias de lo publicado.

Esa idea conecta directamente con la preocupación de la encíclica sobre el debilitamiento de las capacidades humanas cuando se delegan excesivamente en sistemas automatizados. El artículo también resalta la importancia de la transparencia. El MERC-IA propone declarar el uso de herramientas de IA, verificar los datos generados por sistemas automatizados y documentar los procesos mediante criterios de trazabilidad.

En paralelo, Magnifica Humanitas advierte que la inteligencia artificial no puede operar como un poder invisible capaz de influir en la comunicación, la opinión pública y las decisiones sociales sin control ético ni responsabilidad humana.

En el ámbito de la comunicación, el manual introduce una preocupación especialmente actual: el riesgo de producir textos técnicamente correctos, pero sin intención, matiz, sensibilidad ni autenticidad. Por eso recomienda que la IA sea utilizada principalmente como apoyo para estructurar ideas, corregir, organizar información o preparar borradores, dejando al autor humano la intervención crítica que aporta contexto, criterio cultural y sentido ético. La nota concluye que Magnifica Humanitas y el MERC-IA convergen en una misma tesis: la inteligencia artificial puede ampliar las capacidades humanas, pero no debe sustituir la conciencia, la libertad ni la responsabilidad de las personas. Su valor dependerá de los principios que orienten su uso y de la capacidad de la sociedad para gobernarla antes de que reorganice silenciosamente la vida humana bajo criterios puramente técnicos, económicos o corporativos. “La verdadera batalla de esta época no será únicamente por el dominio de la tecnología. Será por la conservación de lo humano”, señala el artículo.

Una guía para usar la IA con criterio humano

El Manual de Estilo para la Redacción de Contenidos Asistidos por Inteligencia Artificial (MERCIA) está disponible en Amazon como una herramienta práctica para periodistas, comunicadores, docentes, profesionales y creadores de contenido que buscan usar la inteligencia artificial con criterio, responsabilidad y supervisión humana.

Fuente: Panorama