Prohibición total de teléfonos celulares en el nivel inicial por disposición de educación

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Nacionales.- El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, emitió la Orden Departamental 011-2026, en la que dispone nuevas medidas entre las cuales se establece la prohibición total de teléfonos celulares personales en el nivel inicial, restricciones en primaria y un uso regulado y supervisado en secundaria bajo criterios pedagógicos definidos por cada institución.

La orden también incorpora disposiciones sobre privacidad y protección de datos, al prohibir grabar o difundir imágenes, videos o audios de estudiantes, docentes y personal administrativo sin consentimiento previo. Igualmente, contempla medidas de prevención contra el ciberacoso, la humillación digital y otras formas de violencia en entornos virtuales.