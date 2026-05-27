Educación
Prohibición total de teléfonos celulares en el nivel inicial por disposición de educación
Cada centro educativo deberá crear protocolos internos sobre el uso de dispositivos móviles
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RESUMEN
Resumen generado con IA ·
Nacionales.- El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, emitió la Orden Departamental 011-2026, en la que dispone nuevas medidas entre las cuales se establece la prohibición total de teléfonos celulares personales en el nivel inicial, restricciones en primaria y un uso regulado y supervisado en secundaria bajo criterios pedagógicos definidos por cada institución.
La orden también incorpora disposiciones sobre privacidad y protección de datos, al prohibir grabar o difundir imágenes, videos o audios de estudiantes, docentes y personal administrativo sin consentimiento previo. Igualmente, contempla medidas de prevención contra el ciberacoso, la humillación digital y otras formas de violencia en entornos virtuales.
La normativa dispone que cada centro educativo deberá crear protocolos internos sobre el uso de dispositivos móviles, integrados a sus manuales de convivencia y elaborados junto a docentes, familias y estudiantes. Además, promueve la reducción del tiempo de exposición a pantallas durante la jornada escolar mediante pausas activas y actividades alternativas.
La orden también incorpora disposiciones sobre privacidad y protección de datos, prohibiendo grabar o difundir imágenes, videos o audios de estudiantes, docentes y personal administrativo sin consentimiento previo. Igualmente, contempla medidas de prevención contra el ciberacoso, la humillación digital y otras formas de violencia en entornos virtuales.
Fuente: N Telemicro