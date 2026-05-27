Organizaciones de mujeres rechazan otorgar libertad a Wander Franco por ultraje a menor

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Santo Domingo.- La Coalicion de los Derechos y la Vida de las Mujeres, calificó con un total despropósito el mensaje que envía la justicia al otorgar libertad al pelotero Wander Franco, acusado de abuso a una menor.

Noticias Telemicro también entrevistó a especialistas de la conducta y expertos en material legal quienes fijaron su posición respecto al caso.

Y es que según establece la Coalicion de los Derechos y la Vida de las Mujeres, los hechos de las últimas semanas de violencia a las mujeres revelan con rudeza el nivel de desprotección e impunidad qué enfrentan las víctimas en República Dominicana.

Las feministas, detallaron que la violencia de género es el segundo delito más denunciado del país y solo es superado por los accidentes de tránsito, por lo que anunciaron el incio de jornadas de movilizaciones en distintos puntos.

Ante las diversas reacciones, profesionales del derecho califican la decisión como un acto de justicia. El tribunal eximió al jugador debido a que también fue víctima de chantaje económico.

Fuente: N Telemicro