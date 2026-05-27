Judiciales

Organizaciones de mujeres rechazan otorgar libertad a Wander Franco por ultraje a menor

Noticias Telemicro también entrevistó a especialistas de la conducta y expertos en material legal quienes fijaron su posición respecto al caso.

Vidal Sepulveda Send an email Hace 22 minutos
13 Se lee en 1 minuto


Escuchando artículo…

0:00 / 0:00


Santo Domingo.- La Coalicion de los Derechos y la Vida de las Mujeres, calificó con un total despropósito el mensaje que envía la justicia al otorgar libertad al pelotero Wander Franco, acusado de abuso a una menor.

Noticias Telemicro también entrevistó a especialistas de la conducta y expertos en material legal quienes fijaron su posición respecto al caso.

Y es que según establece la Coalicion de los Derechos y la Vida de las Mujeres, los hechos de las últimas semanas de violencia a las mujeres revelan con rudeza el nivel de desprotección e impunidad qué enfrentan las víctimas en República Dominicana.

Las feministas, detallaron que la violencia de género es el segundo delito más denunciado del país y solo es superado por los accidentes de tránsito, por lo que anunciaron el incio de jornadas de movilizaciones en distintos puntos.

Ante las diversas reacciones, profesionales del derecho califican la decisión como un acto de justicia. El tribunal eximió al jugador debido a que también fue víctima de chantaje económico.

Fuente: N Telemicro

Vidal Sepulveda Send an email Hace 22 minutos
13 Se lee en 1 minuto

Otros Artículos

Declaran en rebeldía a Ingrid Jorge por no asistir a audiencia en caso con Faride Raful

Hace 2 horas

Tribunal declara en rebeldía a Ingrid Jorge por ausencia en audiencia del caso Faride Raful

Hace 2 horas

FINJUS y Colegio de Abogados cuestionan resolución de la JCE sobre encuestas

Hace 2 horas

CONSEJO DE EXPRESIDENTES DEL CARD RESPONSABILIZA AL GOBIERNO POR PARO JUDICIAL Y POR NEGAR FONDOS DE LEY A LA SUPREMA

Hace 3 horas
Botón volver arriba