“¡No más cuentos!”: residentes de El Higüero protestan exigiendo la terminación de sus calles

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HIGUERO.- Residentes de las comunidades de Rincón, Marcebo, Amor de Dios y Los Mameyes, en el sector El Higüero, Santo Domingo Norte realizaron una protesta este lunes para exigir la construcción y terminación de sus vías de acceso, denunciando el deterioro y abandono de las mismas.

Aseguran que la situación se ha vuelto insostenible, ya que las condiciones de las calles afectan el tránsito, dificultan el acceso a servicios básicos y limitan el desarrollo de las actividades económicas en la zona.

Durante la manifestación, el regidor y vocero de la Fuerza del Pueblo en el municipio, Óscar Ramírez, expresó su respaldo a las demandas de los residentes, calificando el reclamo como justo y necesario.

“El llamado que hacen estas comunidades es justo. Se trata de su única vía de acceso, por lo que no se puede seguir postergando una solución que impacta directamente su día a día”, manifestó el edil.

Ramírez también exhortó a la alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Geronimo, a asumir un rol más activo en la búsqueda de soluciones, articulando esfuerzos con regidores y líderes comunitarios para gestionar ante el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones la intervención de las vías.

Advirtieron que mantendrán sus protestas hasta que las autoridades ofrezcan una solución definitiva a la problemática.

Fuente: el Democrata