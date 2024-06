Abinader revela lo que quería comunicarle a Leonel Fernández en la reunión que no se realizó

Send an email

Tras ganar un segundo mandato presidencial, Luis Abinader anunció que se reuniría con AbelMartínez y Leonel Fernández, quienes fueron sus adversarios en las elecciones que se realizaron el 19 de mayo pasado.

La reunión con Abel Martínez, (PLD) se materializó, pero la pautada con Fernández no, por la oposición férrea que se dio a lo interno de su partido, la Fuerza del Pueblo, que alegó que lo que gobernante quería era que el político le validara ante la nación las reformas (fiscaly constitucional) que anunció que impulsará en este nuevo cuatrienio.

Este lunes, Abinader habló del tema y dijo lo que quería conversar Fernández.

«Yo no iba a hablar de reforma fiscal, yo iba a hablar del camino, de hacia dónde yo veo las diferentes reformas, entre ellas la reforma constitucional, pero también de la seguridad social…», explicó en LA Semanal con la Prensa cuando se le cuestionó sobre la malograda reunión.

«Eso es lo que yo quería comunicarle y cómo yo veía el proceso y compartirle y requerirle (…) eso mismo se lo expliqué a Abel Martínez»

Luis Abinader

Presidente del país

El jefe de Estado expresó que entiende que ha llegado el momento en que todos los sectores, no solo el político, acuerden la nación que se quiere construir.

«Nosotros tenemos que ponernos una meta de cuándo vamos a eliminar la pobreza absoluta del país, yo quiero en estos cuatro años luchar para eliminar la pobreza absoluta de la República Dominicana. O sea, es ponernos esas metas de nación, obviamente necesitamos más recursos para eso, pero no es solamente una reforma fiscal, es todo unpacto nacional por el desarrollo de la República Dominicana», detalló sobre sus intenciones.

«Todo el mundo puede protestar»

En torno a la amenaza de la FP, que se convirtió en la segunda fuerza opositoradel país, de lanzarse a las calles si se llega a modificar la Constitución, el presidente expresó sentirse «extrañado» de esa posición.

«Me extraña, porque lo que hemos mencionado de la reforma constitucionales básicamente para dos temas», subrayó, y dijo que entre ellos está lo de poner «candado» a la carta magna para evitar que «venga un Trujillo del siglo XXI a querer perpetuarse en el poder».

La otra parte a tratar es lo referente a hacer independiente al Ministerio Público, tal como lo ha dicho en otras ocasiones.

No obstante, entiende que pueden expresar su descontento, pues «este es un país democrático, todo el mundo puede protestar contra cualquier situación», pero advirtió que deben hacerlo «en el marco del respeto de la ley».

«Enriquecerían la Constitución»

Pero abundando en el tema, el jefe del Ejecutivo entiende que esos dos puntos que quiere modificar, «enriquecerían la Constitución«.

«Y mejoraría también nuestra democracia y la perfeccionaría, pero después todo el mundo tiene el derecho a protestar dentro del marco de la ley y la misma Constitución«, reiteró a los presentes en el encuentro, que se efectúa todos los lunes en el Palacio Nacional.

Pregunta: El encuentro con Leonel iba a ser este domingo 2 de junio, la subdirección política de su partido le había recomendado no reunirse con usted para tratar los temas de la reforma fiscal, ¿quisiera saber si hay alguna nueva fecha, si Leonel se ha comunicado con usted y más adelante podría darse ese encuentro?

Respuesta: Mira desde antes de las elecciones yo hablé, nosotros tenemos que planificar entre todos, con el mayor consenso, el país que queremos y no estamos hablando de solo de reforma fiscal, yo no iba a hablar de reforma fiscal, yo iba a hablar del camino, de hacia dónde yo veo las diferentes reformas, entre ellas la reforma constitucional, pero también de la seguridad social, la lucha, nosotros tenemos que ponernos una meta de cuándo vamos a eliminar la pobreza absoluta del país, yo quiero en estos cuatro años luchar para eliminar la pobreza absoluta de la República Dominicana.

O sea, es ponernos esas metas de nación, obviamente necesitamos más recursos para eso, pero no es solamente una reforma fiscal, es todo un pacto nacional por el desarrollo de la República Dominicana. Eso es lo que yo quería comunicarle y cómo yo veía el proceso y compartirle y requerirle…. Eso mismo se lo expliqué a Abel Martínez, pero no solamente yo voy a los partidos políticos, yo voy a la sociedad misma, yo voy a consultar y a tratar de consensuar con la sociedad, la sociedad civil, estos sectores sindicales, los sectores, sociales en términos general para ver el país que necesitamos y el país que queremos y establecernos esos objetivos, como el que yo he dicho ahora de eliminar la pobreza absoluta, de pasar… ya somos un país de ingreso medio, de ir creciendo en términos económicos y en términos sociales.

Fuente: DL