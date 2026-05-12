Encuesta Gallup coloca al PRM al frente del electorado y muestra empate técnico entre FP y PLD
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RESUMEN
La firma encuestadora Gallup Dominicana continúa mostrando el panorama gubernamental, social, político y electoral de la República Dominicana.
El Partido Revolucionario Moderno (PRM) mantiene el liderazgo de la intención de voto con un 30.4 %. Le siguen la Fuerza del Pueblo, con 19.6 %, y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con 19.5 %. En un distante cuarto lugar aparece el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), con apenas un 1.5 %.
El estudio también refleja que la opción “ninguno” alcanzó un 23.5 %, mientras que “no sabe” obtuvo un 4.4 %. Ambas categorías suman un 27.9 % del total de los consultados.
En las elecciones de mayo de 2024, el PRM y sus aliados lograron 2,507,297 votos, equivalentes al 57.44 %. De manera individual, el PRM obtuvo 2,113,100 sufragios, para un 48.41 %.
La Fuerza del Pueblo y sus aliados alcanzaron 1,259,427 votos, correspondientes al 28.85 %. De forma independiente, la FP consiguió 1,164,122 votos, para un 26.67 %.
El PLD y sus aliados recibieron 453,468 votos válidos, equivalentes al 10.39 %. El partido no contó con alianzas electorales.
DETALLES DE LA ENCUESTA
La muestra fue levantada entre el 28 de abril y el 1 de mayo de 2026 con 1,200 personas mayores de 18 años en todo el territorio nacional.
La encuesta tuvo un margen de error de 2.8 % y un nivel de confianza de 95 %.
El estudio fue patrocinado por Diario Libre.
Fuente: N Digital