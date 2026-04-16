Policía captura hombre tras viralizarse agresión a comerciante en Castañuelas

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La Dirección Regional Noroeste de la Policía Nacional informó el arresto de un hombre acusado de agredir físicamente a una comerciante en este municipio.

Se trata de Humberto de Jesús López Almonte, quien era buscado por las autoridades tras ser señalado como el presunto responsable de la agresión contra Lidia Rosanna Castro Peña.

Según el informe oficial, la detención se realizó en cumplimiento de la orden judicial No. RAJ-2026-00687, emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Montecristi, por una presunta violación al artículo 309-2 del Código Penal Dominicano.

La Policía indicó que el arresto fue posible gracias a labores de búsqueda y seguimiento, logrando su captura sin incidentes y respetando los procedimientos legales. El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público en la provincia de Montecristi.

La institución reiteró su compromiso de actuar con rapidez ante hechos que afecten la integridad de los ciudadanos y la paz social.