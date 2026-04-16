

✨



Leer resumen de esta noticia

Generado con IA · aprox. 31 seg









🎧



Escuchar este artículo

aprox. 4 min



Escuchando artículo… 0:00 / 0:00 ⏸ Pausar

⏹ Detener Analizando noticia con IA…espere un momento ✨ RESUMEN 📄 General

🔵 Punto x Punto

⭐ Lo + destacado



🔊

Escuchar resumen

Resumen generado con IA ·

La NBA anunció este jueves que el base de Los Angeles Lakers, Luka Doncic, y el de los Detroit Pistons, Cade Cunningham, serán elegibles para los premios de final de temporada, incluido el MVP, pese a no haber disputado un mínimo de 65 partidos en la fase regular, como establece la norma.

«La NBA y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA) han acordado, de conformidad con el Convenio Colectivo (CBA), que el base de los Detroit Pistons, Cade Cunningham, y el base de Los Angeles Lakers, Luka Doncic, son elegibles para todos los premios anuales de la temporada regular 2025-26 de la NBA», informó en un comunicado la liga.

«Teniendo en cuenta la totalidad de las circunstancias para Cunningham y Dončić, cada jugador calificó para los premios bajo la disposición de circunstancias extraordinarias del convenio colectivo», aclaró.

La NBA hace una excepción con Doncic por el nacimiento de su hija y podrá optar al MVP

Fotografía de archivo del jugador Luka Doncic, de Los Angeles Lakers, durante un partido de la NBA. EFE/Allison Dinner

Doncic disputó 64 partidos en la temporada regular, uno por debajo del mínimo establecido por la NBA para que fuera elegible para los premios que la liga otorga al término de la temporada regular, mientras que Cunningham jugó en 63 que cumplieran la normativa.

¿Por qué Doncic y Cunningham, candidatos a MVP estuvieron fuera de las canchas?

El base de los Lakers se perdió dos partidos el pasado diciembre cuando viajó a Eslovenia para asistir al nacimiento de su segunda hija.

Doncic, que actualmente se recupera de una lesión en el isquiotibial para la que no tiene fecha de regreso, firmó un segundo tramo de temporada espectacular y promedió 37,5 puntos por partido en marzo, lo que hizo que su candidatura al MVP sonase con fuerza.

Por su parte, Cunningham, quien lideró a los Pistons al mejor récord en el Este y era uno de los favoritos a aparecer en los mejores quintetos del año, sufrió un colapso pulmonar que le forzó a perderse doce partidos entre marzo y abril.

La NBA hace una excepción con Doncic por el nacimiento de su hija y podrá optar al MVP

Fotografía de archivo del jugador Jalen Brunson (d), de los New York Knicks, al disputar un balón con Cade Cunningham, de los Detroit Pistons (i). EFE/ Ángel Colmenares

Además de Doncic y Cunningham, el escolta de los Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards, también reclamó que no cumplió la regla de los 65 partidos por «circunstancias extraordinarias», pero su caso fue denegado, según la NBA.

La NBA introdujo la regla de los 65 partidos al inicio de la temporada 2023-24, que obligó a que los jugadores disputasen esa cifra de encuentros con un mínimo de 20 minutos en cada uno, para optar a los galardones.

Pero este año ha desatado las críticas de varios entrenadores y exjugadores, incluida la NBPA, puesto que evitó que múltiples estrellas fueran elegibles para los premios debido a lesiones inoportunas.

Fuente: De Ultimo Minuto