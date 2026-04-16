Adán Cáceres cuestiona acusación en caso Coral y Coral 5G y asegura no existen pruebas que lo vinculen a delitos

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El mayor general Adán Cáceres Silvestre, principal acusado en el caso Coral y Coral 5G, defendió su inocencia en su declaración final ante el tribunal. Cuestionó la solidez de la acusación del Ministerio Público y apeló al deber de los jueces de decidir conforme a la ley y la ética.

Insistió en que la justicia no depende de peticiones personales, sino del mandato legal que rige a los magistrados. “He visto que otros se levantan a pedir justicia. No será porque yo lo pida que estas juezas la harán, sino porque la ley las obliga, y porque su deber ético inclina su decisión en ese sentido”.

Cáceres sostuvo que quien busca justicia es quien se sabe inocente. A su juicio, el Ministerio Público no persigue ese objetivo, sino la victoria procesal. “Quien se considera culpable no quiere que se haga justicia. El interés de hacer justicia es propio de los jueces; el Ministerio Público quiere ganar el caso”.

El MP establece que los imputados, cuyo cabecilla es el general Adán Cáceres, extrajeron fondos públicos del Cuerpo de Seguridad Presidencial, Cusep, del Cuerpo de Seguridad Turística, Cestur, y del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, Conani, por un monto superior a los RD$4,500 millones.

El militar señaló que el proceso ha estado marcado por la reconstrucción de hechos pasados en los que, según dijo, ni los fiscales ni las juezas estuvieron presentes, lo que hace depender el juicio exclusivamente de las pruebas y los testimonios presentados.

En ese contexto, cuestionó si los elementos aportados han sido suficientes para generar convicción más allá de toda duda razonable.

Durante su intervención, criticó lo que describió como un ataque a su “estado de inocencia”, más allá incluso de la presunción constitucional. Aseguró que este derecho fundamental existe para proteger a los ciudadanos frente a posibles abusos del poder estatal y que, en su caso, lo ha llevado a comparecer confiado ante la justicia.

Uno de los puntos centrales de su defensa fue la acusación de asociación de malhechores. Tras cinco años de proceso, afirmó no conocer con quién supuestamente habría conspirado ni en qué circunstancias. “No se ha presentado un testigo, un video o una fotografía que demuestre que cometí un acto incorrecto”. Indicó que los propios testigos presentados por la acusación habrían negado la existencia de tales acuerdos.

Asimismo, rechazó las imputaciones de desfalco y desvío de fondos públicos. Según Cáceres, durante el juicio no se ha identificado de manera concreta qué recursos habría manejado ni cómo se habría beneficiado personalmente. Criticó que, pese a las cifras globales mencionadas por la acusación, no se hayan individualizado responsabilidades ni precisado partidas presupuestarias específicas.

Citando informes periciales, sostuvo que la gran mayoría de los fondos en sus cuentas tienen origen lícito, provenientes de salarios, especialismos e inversiones. También cuestionó la validez de auditorías presentadas en su contra, al alegar que estuvieron afectadas por interferencias indebidas que comprometieron su independencia técnica.

En su alegato final, calificó la acusación como “tremendista y amarillista”, orientada, según dijo, a magnificar montos sin sustento individualizado. Tras cinco años de proceso, concluyó que el tribunal tiene la responsabilidad de establecer si las pruebas aportadas son suficientes para sustentar una condena o si, por el contrario, corresponde ratificar su inocencia.

Fuente: N Digital