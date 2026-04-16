Identidad, documentación y soberanía



✨



Leer resumen de esta noticia

Generado con IA · aprox. 27 seg









🎧



Escuchar este artículo

aprox. 3 min



Escuchando artículo… 0:00 / 0:00 ⏸ Pausar

⏹ Detener Analizando noticia con IA…espere un momento ✨ RESUMEN 📄 General

🔵 Punto x Punto

⭐ Lo + destacado



🔊

Escuchar resumen

Resumen generado con IA ·

Por: Giovanni Matos

Director del El Veedor Digital

El documento más importante que posee un ciudadano en la República Dominicana no es el pasaporte ni la licencia de conducir. Es la cédula de identidad y electoral.

Ese pequeño documento concentra dos funciones fundamentales del Estado: identificar a la persona y reconocer su pertenencia jurídica a la comunidad nacional.

Por esa razón, cualquier modificación en su diseño o en sus mecanismos de identificación debe ser analizada con extremo cuidado.

La nueva cédula anunciada por la Junta Central Electoral introduce varios cambios tecnológicos importantes. Entre ellos, uno que ha pasado casi desapercibido: la fotografía del ciudadano será en blanco y negro.

A primera vista, podría parecer una simple decisión técnica vinculada a estandarización biométrica o reducción de costos. Sin embargo, en un país marcado por tensiones históricas en torno al registro civil, la documentación y la migración, este cambio merece ser discutido públicamente.

El color en una fotografía de identificación no es un elemento decorativo. Es una herramienta que permite mayor precisión en el reconocimiento visual del individuo.

Eliminarlo implica reducir parte de la información visible del rostro.

La decisión adquiere mayor relevancia si se observa el contexto regional, particularmente la profunda crisis institucional que vive Haití, cuya presión migratoria impacta directamente en el territorio dominicano.

Ante esa realidad, el sistema de documentación civil se convierte en una de las principales barreras institucionales para proteger la legalidad del Estado.

Por ello, cualquier cambio que modifique la forma en que se identifica visualmente a los ciudadanos debe ser explicado con total transparencia.

La confianza en los documentos de identidad es un pilar fundamental del sistema democrático.

Sin ella, se debilita la credibilidad del registro civil, del padrón electoral y del propio Estado.

El gobierno del presidente Luis Abinader tiene la responsabilidad de garantizar que las reformas administrativas no generen dudas sobre la integridad del sistema de documentación nacional.

Porque cuando se trata de identidad civil, la transparencia no es una opción: es una obligación.

La cédula no es solo un documento.

Es la certificación jurídica de la nación.

Y la nación, como comunidad política, se sostiene sobre un principio fundamental: saber con claridad quiénes son sus ciudadanos.