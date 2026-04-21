Sindicatos afirman que cobradores y no motoconchistas participaron en agresión contra Delvy Carlos

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Representantes de sindicatos de motoconchistas en Santiago solicitaron a las autoridades profundizar las investigaciones sobre el ataque contra el conductor del camión recolector de basura Delvy (Deivy) Carlos Abreu Quezada, quien falleció el viernes tras ser agredido por una turba.

Miguel Jiménez, presidente de la Federación de Moto Taxis de Santiago, aseguró que no fueron motoconchistas los principales agresores del chofer, sino cobradores de empresas particulares.

No obstante, reconoció que durante la persecución se sumaron motoconchistas no afiliados a la federación, quienes habrían llegado hasta las inmediaciones del Palacio de Justicia, donde se produjo el desenlace fatal.

Jiménez pidió a las autoridades individualizar responsabilidades según el grado de participación de cada implicado y aplicar las sanciones correspondientes conforme a la ley.

En la misma línea, Javier Checo, presidente de la Asociación de Transportistas Dominicanos (Asotrado), condenó el hecho y exigió justicia.

Checo también cuestionó la seguridad en el Palacio de Justicia y la actuación de agentes policiales en las cercanías de la zona franca, donde Abreu Quezada habría solicitado auxilio, advirtiendo que era perseguido por motorizados que, según videos difundidos en redes sociales, presuntamente intentaban agredirlo.

En torno al caso han circulado versiones que indican que el origen del incidente no habría sido un roce con una motocicleta, sino un supuesto cobro que los motorizados realizaban al conductor del camión, lo que habría desencadenado la persecución.

Para este miércoles está prevista la audiencia de medida de coerción contra siete personas vinculadas al hecho. El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva para los imputados.

Asimismo, las autoridades identificaron este martes a Jhovanny De Jesús Metz Cruz (Macho), de 27 años, como la octava persona involucrada en el caso, a quien señalan como presunto autor material de la agresión contra Abreu Quezada.

Fuente: Acento