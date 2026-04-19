Consulado en Madrid orientará a dominicanos sobre el plan de regularización en España

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El Consulado General de la República Dominicana en Madrid puso en marcha un plan de orientación dirigido a ciudadanos dominicanos, ante el proceso de regularización administrativa y extraordinaria aprobado por el gobierno español para migrantes en situación irregular.

La iniciativa se implementa por instrucción del presidente Luis Abinader y es encabezada por el cónsul José Ernesto Marte Piantini, con el objetivo de ofrecer asistencia gratuita en la preparación de expedientes y orientación sobre los requisitos establecidos.

El proceso fue habilitado tras la modificación del Real Decreto 1155/2024, aprobado por el Consejo de Ministros de España, y estará vigente desde el 16 de abril hasta el 30 de junio del presente año.

Requisitos y beneficios del proceso de regularización

Para facilitar el acceso, el consulado dispondrá de puntos de atención en distintas localidades de Madrid, donde los interesados podrán recibir apoyo para completar correctamente sus solicitudes, evitando errores que en procesos anteriores provocaron rechazos.

La medida permitirá a personas en situación de vulnerabilidad acceder a un permiso de residencia y trabajo legal por un año, siempre que cumplan con los requisitos, entre ellos: haber estado en España antes del 1 de enero, demostrar permanencia continua durante al menos cinco meses, no tener antecedentes penales y presentar pasaporte vigente.

Asimismo, el proceso contempla beneficios adicionales como la inclusión de hijos menores en la solicitud, la posibilidad de tramitar expedientes familiares de manera conjunta y la obtención de residencia por cinco años para menores de edad. También se asignará un número de Seguridad Social y se permitirá trabajar en todo el territorio español.

El cónsul Marte Piantini exhortó a los dominicanos a informarse únicamente a través de canales oficiales y acudir al consulado para recibir orientación gratuita, con el fin de evitar errores o posibles estafas.

La iniciativa busca garantizar que los connacionales aprovechen esta oportunidad para regularizar su estatus migratorio de forma segura, ordenada y conforme a la normativa vigente en España.

FUENTE: DL