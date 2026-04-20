SB ordena devolución de RD$33.2 millones a usuarios en primer trimestre de 2026

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La Superintendencia de Bancos (SB), a través de la Oficina de Servicios y Protección al Usuario (ProUsuario), dispuso la devolución de RD$33.2 millones durante el período enero-marzo de 2026, a favor de usuarios del sistema financiero que presentaron reclamaciones relacionadas con productos bancarios.

Durante este primer trimestre, ProUsuario recibió 1,741 reclamaciones, de las cuales el 62% fue resuelto a favor de los usuarios y usuarias financieros. Estas solicitudes correspondían a personas que previamente habían agotado los procesos internos con sus entidades bancarias antes de acudir al organismo regulador.

Desde agosto de 2020 hasta la fecha, la SB ha ordenado la devolución acumulada de RD$728.3 millones, reflejando un incremento sostenido en la protección de los derechos de los clientes del sistema financiero.

Principales motivos de reclamación

Entre las causas más frecuentes de las reclamaciones se destacan:

Consumos no reconocidos (29%)

Transferencias erróneas (12%)

Transferencias no reconocidas a terceros (9%)

Retiros de efectivo no reconocidos (7%)

Efectivo cargado y no dispensado (6%)

¿Cuál es el proceso para reclamar?

La entidad explicó que el aumento en los montos devueltos responde, en parte, a la ampliación de los canales de atención disponibles para los ciudadanos.

La Oficina de Servicios y Protección al Usuario dispone de múltiples vías para consultas y reclamaciones, incluyendo su aplicación móvil, disponible en App Store y Google Play, así como las oficinas físicas en Santo Domingo y Santiago.

Para presentar una reclamación, los usuarios deben primero agotar el proceso en su entidad financiera. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria, pueden acudir a ProUsuario con el comprobante de la reclamación, junto a una copia de su documento de identidad, datos de contacto y correo electrónico.

Fuente: Acento