EE. UU. y otros países piden una reunión extraordinaria de cancilleres de la OEA sobre Nicaragua

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Estados Unidos y países aliados propusieron este miércoles ante la Organización de Estados Americanos (OEA) una reunión extraordinaria de cancilleres para analizar posibles medidas contra Nicaragua, cuyo gobierno quiere excluir a la oposición de las elecciones.

Esa reunión debería realizarse antes de septiembre, cuando el régimen nicaragüense prevé aprobar esa reforma constitucional, propuso Michael Kozak, responsable de la oficina para América Latina en el Departamento de Estado.

Washington formuló esa demanda al inicio de una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, que agrupa a todos los embajadores de la organización regional.

La moción, que debe ser votada este mismo miércoles, fue apoyada inicialmente por escrito por Argentina, Panamá, Paraguay y Uruguay.

Aislamiento de Nicaragua

Nicaragua, aislada diplomáticamente en la región, se retiró de la OEA en noviembre de 2023.

«Se acabó el tiempo de las declaraciones sin acciones. Ahora es el momento de una respuesta formal, institucional y colectiva», pidió Kozak en su discurso ante los países miembros.

La propuesta de resolución «propone convocar una reunión de consulta de ministros de relaciones exteriores para determinar una respuesta colectiva apropiada», indicó Kozak.

«El texto establece explícitamente que no autoriza el uso de la fuerza armada», precisó.

«Lo que pedimos a este consejo es que defina qué deben decidir los ministros«, añadió el alto funcionario diplomático estadounidense.

«En nuestra opinión, los ministros deberían reunirse antes del 1 de septiembre«, añadió.

El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, declaró recientemente que su país iba a acabar con las elecciones, ya que a su juicio la oposición está al servicio de Estados Unidos.

La reforma que irá a debate ante la Asamblea Nacional nicaragüense propone ampliar el periodo presidencial a siete años «prorrogables».

Los opositores, dijo Ortega la semana pasada, son «golpistas» y «traidores a la Patria«.

«Los ministros deberían examinar todo el abanico de opciones lícitas disponibles en los planos diplomático, institucional, económico y de seguridad colectiva«, propuso Kozak ante la OEA.

Ortega, de 80 años, y su esposa Rosario Murillo, de 75, cogobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.

FUENTE: DIARIO LIBRE.