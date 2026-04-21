Empresario suizo asaltado en Juan Dolio hace 7 meses denuncia negligencia de Dicrim en investigación

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Santo Domingo.- El empresario suizo Seiz Rolf, con siete años de residencia en la República Dominicana, denunció la presunta negligencia de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) de la Policía Nacional en el manejo de la investigación sobre el robo ocurrido en su vivienda en Juan Dolio el pasado 29 de octubre del año 2025.

Según explicó a través de «El Matutino del País», el asalto fue perpetrado por cinco hombres, un dominicano y 4 nacionales haitianos, y a pesar de que algunos de los implicados han sido identificados por los videos de la cámara de seguridad, hasta el momento no se han establecido responsabilidades ni se han producido avances significativos en el caso.

«Yo hice todo lo necesario. Es un robo planificado, los ladrones dormían cerca de la casa, han pasado 7 meses y le pregunto al jefe del Dicrim ¿Qué ha pasado con el caso? y su respuesta es: nada», indicó el extranjero al tiempo de indicar que las pruebas han sido suministradas y que si las autoridades hubieran puesto voluntad los responsables estuvieran capturados.

En su intervención, Rolf señaló que el asalto fue perpetrado por individuos armados con armas de alto calibre, quienes encañonaron a toda su familia, incluida su hija menor, generando momentos de gran temor y tensión. Asimismo, indicó que un vecino suyo, de nacionalidad italiana, también fue víctima de un hecho similar bajo el mismo modus operandi.

Asimismo, agregó que considera a la República Dominicana como uno de los mejores países del mundo y reiteró su intención de continuar residiendo en el país, con el objetivo de ofrecerle un mejor futuro a su hija. No obstante, enfatizó que este caso debe ser esclarecido para garantizar su seguridad y la de su familia.

«Eso nos paso a nosotros, y yo estoy representando a personas que también han pasado lo mismo y tienen temor de denunciar», puntualizó.

En ese sentido, Rolf hizo un llamado al director de la Policía Nacional, Mayor General Andrés Modesto Cruz Cruz y las autoridades correspondientes, para que se fortalezcan las labores de investigación y los responsables sean capturados.

Fuente: D e Ultimo Minuto