Una forma creativa de no perder la maleta: viajeros imprimen sus rostros en el equipaje

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En medio del ajetreo de los aeropuertos, donde decenas de maletas idénticas giran sin parar en las cintas transportadoras, algunos viajeros han encontrado una solución tan curiosa como efectiva para evitar confusiones.

Un video que circula en redes sociales muestra varias maletas personalizadas con fotos gigantes de sus dueños, impresas directamente en la superficie del equipaje. Desde retratos serios hasta expresiones graciosas, los rostros destacan entre el resto del equipaje común, captando de inmediato la atención.

La idea, además de provocar risas entre quienes la ven, tiene un objetivo práctico: evitar extravíos o que alguien tome por error una maleta ajena. Y es que, con una imagen tan visible, resulta casi imposible no reconocer cuál es la propia.

En las imágenes también se observa a algunos pasajeros caminando con sus maletas “personalizadas”, lo que confirma que la tendencia no solo se queda en lo visual, sino que ya está siendo aplicada por viajeros reales.

Sin duda, una muestra más de cómo la creatividad puede convertir un problema cotidiano en algo funcional… y bastante divertido.