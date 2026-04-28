José Alejandro Vargas plantea que el Congreso salde deuda histórica con Rafael Corporán De los Santos

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Santo Domingo, R.D. — El magistrado José Alejandro Vargas planteó, a través de una publicación en su cuenta de X —antiguo Twitter—, que ha llegado el momento de que el Congreso Nacional honre la memoria de Rafael Corporán De los Santos, una de las figuras más influyentes de la radio, la televisión y la filantropía dominicana, bautizando una calle con su nombre.

En el mensaje publicado en esa red social, Vargas afirmó que Corporán De los Santos no fue únicamente un comunicador exitoso, sino un símbolo de superación, solidaridad y compromiso con los sectores más humildes del país.

“Ya es tiempo de que el Congreso honre la memoria de Rafael Corporán De los Santos”, expresó el magistrado, al considerar que la nación tiene una deuda moral con quien convirtió sus medios de comunicación en instrumentos de ayuda social y esperanza para miles de dominicanos.

Vargas recordó que Corporán nació en la pobreza, alcanzó la fama y la fortuna gracias a su talento y trabajo, y terminó sus días sin grandes bienes materiales; sin embargo, dejó una riqueza mucho más trascendente: el testimonio de una vida dedicada a servir.

El magistrado destacó que las obras filantrópicas de Corporán deben permanecer vivas en la memoria colectiva dominicana, no como un simple recuerdo nostálgico, sino como una invitación permanente a practicar la solidaridad y el bien común.

“Corporán no fue solo una voz de la radio y la televisión: fue esperanza para los humildes”, sostuvo Vargas, al resaltar que desde sus plataformas impulsó planes sociales, tendió la mano a los pobres y utilizó su influencia para acompañar causas sensibles del pueblo dominicano.

Asimismo, subrayó que Rafael Corporán De los Santos también tuvo un rol importante en momentos democráticos del país, al levantar su voz y poner su emisora Radio Popular al servicio de la democracia cuando la nación así lo requirió.

Para el Juez Constitucional, el homenaje propuesto no responde únicamente a la necesidad de reconocer a una figura pública, sino a la obligación institucional de preservar los referentes positivos de la sociedad dominicana.

Aunque señaló que Corporán no necesita homenajes póstumos para descansar en paz, el magistrado insistió en que el país sí necesita mantener vivo su ejemplo, especialmente en tiempos donde la gratitud pública y la memoria histórica deben traducirse en acciones concretas.

“La gratitud también se legisla para que quede plasmada en el corazón de los pueblos”, manifestó en su publicación.

Con este planteamiento, José Alejandro Vargas eleva un llamado directo al Congreso Nacional para que asuma la iniciativa de reconocer formalmente a Rafael Corporán De los Santos, cuyo nombre permanece ligado a la comunicación popular, la ayuda a los más necesitados y la historia social de la República Dominicana.

https://x.com/JoseAlejandroVJ/status/2048947071776915612?s=20