José Luis Custodio denuncia agresión fue por encargo para defender a los Espaillat

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El señor José Luis Custodio, víctima en el caso Jet Set, denunció que la agresión física sufrida por parte del comunicador Jhossan Capell fue un acto planificado. Según sus declaraciones, el periodista supuestamente fue enviado al Palacio de Justicia con la misión específica de defender los intereses de los hermanos Espaillat y amedrentar a quienes buscan justicia.

Custodio explicó que la conducta de Capell resultó altamente sospechosa, ya que tras cometer la agresión física, el comunicador desapareció de forma inmediata de la sede judicial. Para el denunciante, esta huida confirma que el periodista supuestamente actuó bajo mandato directo, buscando provocar un incidente que desviara la atención del proceso penal que se sigue contra los empresarios.

La víctima manifestó que estos intentos de intimidación no lograrán frenar el curso de la demanda por la tragedia ocurrida en la referida discoteca el pasado año. José Luis Custodio reiteró su compromiso de seguir adelante con el proceso legal, a pesar de los supuestos esfuerzos de sectores vinculados a la defensa por enturbiar el ambiente en los tribunales mediante el uso de provocadores.