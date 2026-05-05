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“La política no ha cambiado”: EE.UU. sigue considerando a Cabello narcoterrorista

Durante un intercambio con la prensa, Rubio respondió de forma directa a la pregunta sobre la clasificación que aparece en la página oficial del Departamento de Estado

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 El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reafirmó que la posición de Washington respecto al dirigente venezolano Diosdado Cabello no ha cambiado, al ser consultado sobre si continúa siendo considerado un narcotraficante y narcoterrorista.

Durante un intercambio con la prensa, Rubio respondió de forma directa a la pregunta sobre la clasificación que aparece en la página oficial del Departamento de Estado. “La política de Estados Unidos en ese tema no ha cambiado y cuando cambie te dejaremos saber”, expresó el funcionario, sin ofrecer mayores detalles.

Las declaraciones refuerzan la postura sostenida por Washington en los últimos años frente a figuras del oficialismo venezolano señaladas por presuntos vínculos con el narcotráfico y actividades ilícitas. Hasta el momento, no se ha anunciado ninguna modificación en esa política.

Fuente: N Telemciro

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