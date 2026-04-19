No me grabes, ayúdame: cuando la tragedia se convierte en espectáculo

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La muerte del señor David Carlos Abreu Quezada, chofer de un camión recolector de desechos sólidos del Ayuntamiento de Santiago, no solo deja una familia en duelo y una comunidad indignada; también hace un llamado de atención a la conciencia social especialmente ante la creciente tendencia a convertir el dolor ajeno en contenido viral en medio de situaciones.

El hecho ocurrió tras un incidente de tránsito la tarde del viernes, cuando el vehículo que conducía la víctima habría impactado una motocicleta. Lo que pudo quedarse en un conflicto vial se transformó rápidamente en una persecución. De acuerdo con las investigaciones preliminares, Quezada fue interceptado por varios motociclistas y agredido físicamente, recibiendo una herida punzocortante en el muslo derecho, presuntamente ocasionada por uno de los detenidos.

Mientras el hombre se desangraba y pedía ayuda, otra escena se repetía con inquietante normalidad en la era digital: celulares grabando, transmisiones circulando, espectadores convertidos en camarógrafos de la tragedia.

Aquí surge una pregunta incómoda pero necesaria: ¿en qué momento dejamos de ser testigos para convertirnos en espectadores pasivos del sufrimiento humano?

Grabando no es, en sí mismo, un delito ni siempre una falta moral. Puede incluso ser una herramienta clave para la justicia. Pero cuando la cámara sustituye la acción básica de auxilio, cuando la prioridad es capturar el ángulo perfecto antes que pedir ayuda, algo se ha desajustado profundamente en nuestra escala de valores.

La viralización de este caso reabre el debate sobre el llamado “efecto espectador”, un fenómeno estudiado en psicología que explica cómo las personas tienden a no intervenir en una emergencia cuando hay otros presentes, asumiendo que alguien más lo hará. En la era de las redes sociales, este efecto se ha amplificado: ya no solo esperamos que otro actúe, sino que también grabamos mientras nadie actúa.

Frente a esta realidad, iniciativas como la campaña “No me grabes, ayúdame”, impulsada desde el entorno del Hospital Darío Contreras, intentan recuperar lo esencial: la empatía. La idea parte de una premisa simple pero poderosa: antes de pensar en la cámara, hay que pensar en la persona.

El mensaje no busca eliminar la documentación de los hechos, sino devolverle prioridad a la vida humana sobre la inmediatez digital. Porque una imagen puede servir como evidencia, pero una vida no se recupera con un video.

En paralelo, instituciones como la Cruz Roja Dominicana han reforzado llamados similares durante temporadas de alta siniestralidad, insistiendo en la importancia de actuar, asistir y donar sangre, en lugar de solo registrar el sufrimiento ajeno.

Este caso, más allá de sus detalles judiciales, deja una reflexión incómoda pero necesaria: estamos viviendo en una sociedad donde la urgencia de grabar puede estar desplazando la urgencia de ayudar.

Y quizá el verdadero cambio no esté en prohibir las cámaras, sino en educar la mirada. En entender que no todo lo que ocurre frente a nosotros es contenido: a veces es una vida que depende de una decisión humana, no de un clic.

Porque al final, en medio del ruido digital, la pregunta que queda no es qué tan claro se vio el video, sino qué tan presentes estuvimos como seres humanos.

Fuente: De último minuto